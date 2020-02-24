24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتهامات متبادلة تحبط "الجامعة الصيفية" للأمازيغية (5.00)

  2. جمعويون يطالبون بصندوق لدعم مكافحة المخدرات (5.00)

  3. المغرب يتصدر مؤشر الشفافية المالية في إفريقيا .. والجزائر الأسوأ (5.00)

  4. "أم الربيع" يسجل أكبر تراجع في خزن مياه السدود (5.00)

  5. شعارات تجهر برفض "الفساد والحڭرَة" من شوارع العاصمة الاقتصادية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | وسائل طبيعية تساعدك على التخلص من دهون البطن

وسائل طبيعية تساعدك على التخلص من دهون البطن

وسائل طبيعية تساعدك على التخلص من دهون البطن
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 24 فبراير 2020 - 14:55

تعتبر دهون البطن من الدهون التي لا يمكن التخلص منها بسهولة، كما أن لها خطورتها؛ حيث تلتف حول الأعضاء في تجويف البطن، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض عديدة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وزيادة ضغط الدم، ولكن هناك بعض الأطعمة والعناصر الغذائية التي تسهل من التخلص من دهون البطن ومنها:

شاي الماتشا

يمتاز شاي الماتشا الأخضر بأنه يقلل من الشهية، ويوفر العديد من الفوائد الصحية مثل احتوائه على مواد مضادة للأكسدة، ويعزز من عملية الأيض، وينظم مستوى الأنسولين وبذلك يشارك من جهتين في إزالة دهون البطن.

زيت حبة البركة

يحتوي هذا النوع من الزيوت على عناصر غذائية هامة، كما انه لا يقوي الجسم فحسب، ولكنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة ومواد مضادة للأكسدة ومساعدة الجسم على التخلص من السموم، ويعتبر زيت حبة البركة من المواد، التي تحفز عملية الأيض ويقلل مستوى السكر في الدم ويؤثر بشكل إيجابي على عمليات الهضم.

خل التفاح

يعتبر خل التفاح من أكثر الوسائل التي تساهم في التخلص من دهون البطن، ولاستخدامه بشكل صحيح يفضل مزج كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من خل التفاح في الصباح، وتحلية المشروب بالعسل، وتناوله صباحا على معدة خاوية.

زيت السمك

يساعد زيت السمك على التقليل من مستويات الدهون في الدم، وله تأثير إيجابي على العظام والمفاصل ويحمي الجسم من الالتهابات وبه نسبة عالية من أحماض الدهنية أوميجا 3، التي تساعد على التخلص من دهون البطن.

بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تزيل دهون البطن وتمنع الالتهابات، كما أنها غنية بالألياف، مما يعزز النشاط المعوي ويقلل من انتفاخ البطن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.