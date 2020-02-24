وسائل طبيعية تساعدك على التخلص من دهون البطن

هسبريس - د.ب.أ

تعتبر دهون البطن من الدهون التي لا يمكن التخلص منها بسهولة، كما أن لها خطورتها؛ حيث تلتف حول الأعضاء في تجويف البطن، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض عديدة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وزيادة ضغط الدم، ولكن هناك بعض الأطعمة والعناصر الغذائية التي تسهل من التخلص من دهون البطن ومنها:

شاي الماتشا

يمتاز شاي الماتشا الأخضر بأنه يقلل من الشهية، ويوفر العديد من الفوائد الصحية مثل احتوائه على مواد مضادة للأكسدة، ويعزز من عملية الأيض، وينظم مستوى الأنسولين وبذلك يشارك من جهتين في إزالة دهون البطن.

زيت حبة البركة

يحتوي هذا النوع من الزيوت على عناصر غذائية هامة، كما انه لا يقوي الجسم فحسب، ولكنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة ومواد مضادة للأكسدة ومساعدة الجسم على التخلص من السموم، ويعتبر زيت حبة البركة من المواد، التي تحفز عملية الأيض ويقلل مستوى السكر في الدم ويؤثر بشكل إيجابي على عمليات الهضم.

خل التفاح

يعتبر خل التفاح من أكثر الوسائل التي تساهم في التخلص من دهون البطن، ولاستخدامه بشكل صحيح يفضل مزج كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من خل التفاح في الصباح، وتحلية المشروب بالعسل، وتناوله صباحا على معدة خاوية.

زيت السمك

يساعد زيت السمك على التقليل من مستويات الدهون في الدم، وله تأثير إيجابي على العظام والمفاصل ويحمي الجسم من الالتهابات وبه نسبة عالية من أحماض الدهنية أوميجا 3، التي تساعد على التخلص من دهون البطن.

بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تزيل دهون البطن وتمنع الالتهابات، كما أنها غنية بالألياف، مما يعزز النشاط المعوي ويقلل من انتفاخ البطن.