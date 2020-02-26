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طفلك يحتاج إلى هذه الكمية من "الحليب البقري" يوميا

طفلك يحتاج إلى هذه الكمية من "الحليب البقري" يوميا
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:43

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الحليب البقري يتمتع بأهمية كبيرة لصحة الأطفال؛ حيث إنه غني بالكالسيوم والزنك واليود والبروتين وفيتامينات B.

وأوضحت الجمعية أن الكالسيوم يحظى بأهمية كبيرة لصحة العظام، محذرة من أن نقص الكالسيوم في الصغر يرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام في الكبر.

ولتجنب هذا الخطر أوضحت الجمعية أن الأطفال بدءا من عمر 6 شهور يحتاجون إلى الحليب البقري بكمية تصل إلى 200 مللي لتر يوميا، في حين يحتاج الأطفال بدءا من عمر سنة إلى كمية تتراوح بين 300 و350 مللي لتر يوميا.

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