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تحذير .. الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يؤذي العين!

تحذير .. الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يؤذي العين!
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 06:57

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من خطورة الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية على صحة العين.

وأوضحت الرابطة أن التعرض المفرط للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يرفع خطر الإصابة بما يعرف "بالتنكس البقعي المرتبط بالسن"، الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر.

كما أن التعرض المفرط للضوء الأزرق يؤدي إلى اضطرابات النوم؛ نظرا لأنه يتسبب في تثبيط هرمون "الميلاتونين" اللازم للنوم.

ولمواجهة هذه المخاطر ينبغي ترشيد استخدام الأجهزة الإلكترونية، مع مراعاة استخدام "الوضع الليلي"، الذي تتيحه هذه الأجهزة لحماية العين. ومن الممكن أيضا ارتداء نظارات طبية مزودة بفلتر للضوء الأزرق.

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