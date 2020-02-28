24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5513:4516:5419:2620:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. متسلق مغربي خارق (5.00)

  2. مبروكي يحذر من خطر "فَرْزِيّاتْ" الآباء بين الأبناء عند المغاربة (5.00)

  3. الطاقة الريحية في المغرب تصل 1220 ميغاواط (5.00)

  4. سجل "أونسا" يتتبع استعمال المبيدات الفلاحية‬ (5.00)

  5. أفاية: الكفاءة الديمقراطية تنعدم في المغرب .. والحرية مجرد شعار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | انتشار "كورونا" يمنع المصافحة بين لاعبي فريق إنجليزي

انتشار "كورونا" يمنع المصافحة بين لاعبي فريق إنجليزي

انتشار "كورونا" يمنع المصافحة بين لاعبي فريق إنجليزي
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:40

قال ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، إن الفريق توقف عن المصافحة بالأيدي خلال التدريبات، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين والذي انتشر إلى دول أخرى.

وأودى الفيروس بحياة نحو 2800 شخص حول العالم كما أصيب أكثر من 80 ألف، من بينهم 19 حالة في بريطانيا، وقال بروس إن نادي نيوكاسل يتوخى الحذر بشكل هائل.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين اليوم "هناك طقوس تتمثل في أن يصافح كل شخص الآخر عند اللقاء في كل صباح، وقد توقفنا عن ذلك، بناء على نصيحة من الطبيب."

وأضاف "لحسن الحظ لدينا طبيب رائع هنا، وسيواصل إبلاغنا بما يفترض علينا أن نفعله."

وتابع "نحن مثل الآخرين، نتابع الوضع والتطورات عبر شاشات التلفاز، ونأمل ألا تسوء الأمور في بلادنا."

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.