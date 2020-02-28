انتشار "كورونا" يمنع المصافحة بين لاعبي فريق إنجليزي

هسبريس - د.ب.أ

قال ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، إن الفريق توقف عن المصافحة بالأيدي خلال التدريبات، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين والذي انتشر إلى دول أخرى.

وأودى الفيروس بحياة نحو 2800 شخص حول العالم كما أصيب أكثر من 80 ألف، من بينهم 19 حالة في بريطانيا، وقال بروس إن نادي نيوكاسل يتوخى الحذر بشكل هائل.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين اليوم "هناك طقوس تتمثل في أن يصافح كل شخص الآخر عند اللقاء في كل صباح، وقد توقفنا عن ذلك، بناء على نصيحة من الطبيب."

وأضاف "لحسن الحظ لدينا طبيب رائع هنا، وسيواصل إبلاغنا بما يفترض علينا أن نفعله."

وتابع "نحن مثل الآخرين، نتابع الوضع والتطورات عبر شاشات التلفاز، ونأمل ألا تسوء الأمور في بلادنا."