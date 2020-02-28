6 فبراير .. اليوم الأكثر حرارة في القارة القطبية الجنوبية

هسبريس - د.ب.أ

سجل علماء اليوم الأكثر حرارة على الإطلاق في القارة القطبية الجنوبية، إذ أن موجة الحر تذيب القمم والكتل الجليدية في القارة.

وكانت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" قد أعلنت أنه في السادس من فبراير الجاري، بلغت درجة الحرارة في مركز أبحاث "اسبيرانزا بيز" الأرجنتيني، في شمال القارة القطبية الجنوبية، 18.3 درجة مئوية.

وأضافت "ناسا" أن درجات الحرارة في المركز في ذلك اليوم، تتماثل مع تلك في مدينة لوس إنجليس، المعروفة بطقسها المشرق والدافئ في سواحلها.

وكانت القارة القطبية الجنوبية قد شهدت موجة حر في النصف الأول من فبراير الجاري، عقب موجتي حر سابقتين، سجلتا في نوفمبر ويناير.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية كتلا ضخما من الجليد المذاب.

وتابعت "ناسا" أن 106 ملليمترات من الجليد في جزيرة "إيجل" ذاب بين السادس و 11 فبراير الجاري، مما يشير إلى 20 بالمئة من الثلوج الموسمية المتراكمة.