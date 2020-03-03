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قناة فرنسية تعتذر للإيطاليين عن إعلان "بيتزا كورونا" الساخر

قناة فرنسية تعتذر للإيطاليين عن إعلان "بيتزا كورونا" الساخر
هسبريس - د .ب .أ
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 19:15

اعتذرت قناة تلفزيونية فرنسية بشدة لإيطاليا بعدما سخر إعلان فكاهي من "بيتزا الكورونا" في الدولة التي بدأت طهي "البيتزا" في العالم كله.

وكان الفيديو القصير، الذي بثته قناة "كانال بلس"، زعم أنه يروّج لـ"بيتزا الكورونا.. البيتزا الإيطالية الجديدة التي ستنتشر في مختلف أنحاء العالم".

ويظهر الإعلان الفكاهي طاهياً ليس على ما يرام وهو يخرج "بيتزا" مطبوخة طازجة من فرن مطعم ويسعل ليبصق عليها مخاطا أخضر كإضافة كريهة لإضافات "البيتزا" العلوية.

وفي ظل مواجهة إيطاليا أسوأ تفشي لفيروس "كورونا" في أوروبا وتسجيلها 52 حالة وفاة، لم يجد لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، في الإعلان أي فكاهة.

وكتب دي مايو على موقع "فيسبوك": "يمكن أن أتفهم السخرية، يمكن أن أتفهم أي شيء؛ ولكن السخرية من الإيطاليين بهذا الشكل، في ظل حالة الطوارئ التي نواجهها بسبب فيروس "كورونا"، فهي أمر ينم عن عدم الاحترام على الإطلاق".

وأضاف المسؤول الحكومي الإيطالي أنه جرى إبلاغ سفارة بلاده في العاصمة الفرنسية بالقضية.

وقالت القناة التلفزيونية الفرنسية، في بيان، إن ""كانال بلس" تعرب عن اعتذارها لأصدقائنا الإيطاليين"، واعترفت بأن الفيديو جاء "بذوق سيء للغاية، خاصة في السياق الراهن".

وأضافت "كانال بلس" أنها سترسل رسالة اعتذار إلى السفير الإيطالي لدى باريس.

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