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فيروس "كورونا" يصيب موظفاً بمكتب "فيسبوك" في أميركا
الخميس 05 مارس 2020 - 19:15
أعلنت شركة "فيسبوك" تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم تسجيل الإصابة في مكتب الشركة بمدينة سياتل الأمريكية، حيث كان الموظف متواجدا بالمكتب في 21 فبراير الماضي.
وقد أبلغت الشركة العاملين مساء أمس الأربعاء وأخبرتهم أنه سوف يتم إغلاق المكتب حتى التاسع من مارس الجاري.
كما أخبرت الشركة الموظفين أنه سوف يكون من الأفضل أن يعملوا من المنزل حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال متحدث باسم الشركة "ثبت إصابة أحد العاملين بمكتبنا في سياتل بفيروس كورونا" مضيفا" لقد أبلغنا موظفينا ونتبع تعليمات مسؤولي الصحة العامة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Med ezzaari الخميس 05 مارس 2020 - 19:30
ان هذا الوباء يتطلب منا الحيطة والحذر فهو فيروس معدل من جهة ما لهذا وجب على الناس اخذ الاحتياطات اللازمة ومسؤولينا يكذبون لقد فقدت التقة فيهم الذي يمتهن الكذب فهل سيكون صادق في هذه الشدة فهي ستزول بإذن الله لكن أحبتي انتبهوا جيدا مايفعله القيمين على هذا البلد التضليل وليس سواه
2 - اكروني ولد خادممة الميريكاني الخميس 05 مارس 2020 - 19:42
علينا باغلاق الفايس بوك ليمشي ايدخل لنا منوا. ومصيبة هذه مع هذا البهوش ديال الكورونا ما بغا كاع ايحشم.
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