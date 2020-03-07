الحلاقة في الهواء الطلق بباكستان .. مهنة مثيرة محفوفة بالمخاطر

هسبريس - إفي

تنتشر ظاهرة الحلاقة في الهواء الطلق بشوارع باكستان، حيث يفضل الكثيرون هذه الخدمة نظرا لأسعارها المتدنية وسرعتها، ولوجودها في مختلف الحدائق والأسواق، في مهنة لا تخلو من الجدل نظرا لتداعياتها السلبية على الصحة وجلبها للأمراض.

وتعد خدمة الحلاقة في الشارع مهنة موروثة من الآباء والأجداد في باكستان وفي بلدان أخرى بجنوب شرق آسيا، حيث تقدم حلاقة الشعر والذقن بمقابل زهيد يصل إلى 50 روبية (0.2 يورو)، يضاف إلى ذلك وفرة هؤلاء الحلاقين ما يساعد الزبائن على الانتهاء سريعا من قص وتصفيف شعرهم، بدلا من الذهاب إلى صالونات الحلاقة.

وأحيانا تواجه الحلاقة في الشارع مشكلات مع السلطات المحلية سواء لشغل مساحة عامة دون تراخيص أو لحظر نقابات المهنة لبعض تصفيفات الشعر التي تتعارض مع بعض تعاليم الدين الإسلامي، مثلما يحدث في محافظة خيبر باختنخوا المجاورة للعاصمة.

ويقول ناف نظير أحمد لـ(إفي) وهو من إسلام آباد "أعمل في هذه المهنة منذ 26 عاما".

وامتهن أحمد الحلاقة في سن الـ14 بدلا من الذهاب للمدرسة، حيث كان يذهب بصحبة والده لمنازل العملاء لتعلم المهنة في بلدة كول كارلي في وسط البلاد.

ويضيف "أندم على عدم إتمامي الدراسة لأنني لو كنت أكملتها لكان لدي عمل أفضل".

ويعمل أحمد في حقل مفتوح قرب مدرسة إسلامية بها 1400 طالب هم مصدر رزقه لربح ألفي روبية كحد أقصى (11 يورو) في أفضل أيامه.

بينما يقول لـ(إفي) محمود أنجوم (43 عاما) الذي يعمل بشارع قرب مكاتب حكومية بالعاصمة إسلام آباد "أفعل كل ما يطلبه زبائني، أحيانا يجلب الزبائن صور لممثلين من الهند مثل أمير خان أو سلمان خان".

وأضاف محمود "في مرة أحضر لي عميل ملصقا لبطل تايتانيك وقمت بقص شعره على شاكلته".

ورغم انتشارها، فإن هذه الخدمة تمثل خطرا لنقل مرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) بسبب افتقار الحلاقين للنظافة في استخدام أدوات الحلاقة من شفرات وغيرها.

وتشير دراسة أجريت في عام 2014 أن 60% فقط من حلاقي الشوارع يغيرون شفرات الحلاقة مع كل عميل جديد، بينما يقدم 40% فقط على استخدام مطهر عقب حلاقة الذقن، وهذا يعود في جزء منه للجهل بهذا المرض.

ويقول أنجوم "أعرف مرض الإيدز، لا استخدم الشفرة مرتين على الإطلاق، وأنظف أدواتي باستمرار".

يذكر أنه في الفترة من 2010 إلى 2018، تضاعف عدد الحاملين لفيروس الإيدز في باكستان، ووصل إلى 160 ألفا تقريبا، وفقا لتقديرات الجمعية الأممية المسؤولة عن المناعة البشرية والإيدز UNAIDS.