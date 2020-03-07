اعتقال رونالدينيو في باراغواي لاستخدام جواز سفر مزيف

هسبريس - رويترز

قالت شرطة باراغواي إنها اعتقلت رونالدينيو جاوتشو مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق لكرة القدم لمحاولته دخول أراضي البلاد بجواز سفر مزيف.

وأفاد جيلبرتو فليتاس رئيس وحدة التحقيقات في شرطة باراغواي بإن رونالدينيو وشقيقه تم التحفظ عليهما بعد ساعات فقط من رفض القاضي الموافقة على اقتراح للادعاء بفرض عقوبة بديلة على اللاعب المعتزل بعد اعترافه بالذنب.

وأضاف المسؤول لرويترز "تم تنفيذ أمر الاعتقال."

وأظهرت صور تلفزيونية نقل الشقيقين البرازيليين في مركبة للشرطة من فندق شيراتون في أسونسيون إلى مركز للشرطة في إحدى ضواحي العاصمة.

وكان من المتوقع مغادرة الشقيقين البرازيليين باراغواي بعد تحقيقات الشرطة معهما لدى دخولهما البلاد يوم الأربعاء بعد أن تبين أنهما يحملان جوازي سفر محليين مزورين في مطار أسونسيون.

وقال ممثل الادعاء فيدريكو دلفينو الذي يحقق في القضية إنه يعتقد أنهما وقعا ضحية لأناس عرضوا عليهما جوازي سفر محليين عند الوصول واقترح الإفراج عنهما بعد توقيع عقوبة بديلة عليهما بسبب تعاونهما مع السلطات خلال التحقيقات.

لكن قاضيا رفض الاقتراح أمس الجمعة وبعد دقائق فقط ألغى رئيس الادعاء الصفقة.

وبعد ذلك صدر أمر اعتقال بحق الرجلين.