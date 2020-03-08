24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4513:4316:5819:3320:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بـ"كورونا" (5.00)

  2. المرأة في عيدها .. دُمُوعٌ وَابْتِسَامَات! (5.00)

  3. مغاربة إيطاليا يلتزمون الحيطة ويؤيدون دعوات "حظر السفر" للبلاد (5.00)

  4. سرقة حلي ومجوهرات تورّط ثلاثة شبان بسطات (5.00)

  5. المصباح الكوروني .. ما خفي أعظم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | إسلاميون يرشقون مسيرة "8 مارس" بالحجارة والأحذية

إسلاميون يرشقون مسيرة "8 مارس" بالحجارة والأحذية

إسلاميون يرشقون مسيرة "8 مارس" بالحجارة والأحذية
هسبريس - رويترز
الأحد 08 مارس 2020 - 17:35

رشق إسلاميون في باكستان نشطاء يشاركون في مسيرة بالعاصمة إسلام اباد، بمناسبة يوم المرأة العالمي اليوم الأحد، بالحجارة والأحذية والعصي.

وشارك رجال ونساء في المسيرة وهي أكبر حشد من نوعه في البلاد ويعرف في باكستان باسم مسيرة أورات وتعني (المرأة باللغة الأوردية).

وقال نائب قائد شرطة المنطقة حمزة شفقات إن عشرات الرجال والنساء من فرقة المسجد الأحمر التي تضم أعضاء في العديد من الجماعات المتشددة في البلاد نظموا حشدا مضادا قبالة موقع مسيرة المرأة.

وأفاد مظهر نيازي المسؤول بالشرطة بأن الضباط اعترضوا طريق الإسلاميين الذين حاولوا اقتحام طوق أمني لمهاجمة المشاركين في المسيرة.

وقال شاهد من رويترز ونيازي إن الإسلاميين رشقوا المشاركين في المسيرة بالحجارة والطوب والعصي والأحذية. وقال نيازي إن أحدا لم يصب بسوء.

وأضاف أن دعوى جنائية سترفع ضد الإسلاميين لانتهاكهم القانون ومحاولتهم مهاجمة مسيرة المرأة.

وثار الغضب بين دوائر المحافظين بسبب شعارات أطلقت في مسيرتين سابقتين مماثلتين منها "جسدي اختياري" و"جسدي ليس ساحة معركتك".

وبعد مسيرة العام الماضي قال المنظمون إنهم واجهوا ردود فعل غاضبة شملت تهديدات بالقتل والاغتصاب.

وقبيل مسيرة هذا العام قال المنظمون إن ملصقات وجداريات دمرت منها واحدة دمرها إسلاميون من المسجد الأحمر.

وأقيمت مسيرات في مناطق أخرى من البلاد بشكل سلمي وسط تشديد أمني.

وسمحت محكمة في مدينة لاهور في شرق البلاد بتنظيم المسيرة هناك بشرط التزام المنظمين والمشاركين "باللياقة والقيم الأخلاقية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.