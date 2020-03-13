على كوكب بعيد .. الفرصة مهيأة لسقوط أمطار من الحديد السائل

ويل دنام من واشنطن*

رصد العلماء كوكبا غريبا في مجموعة شمسية بعيدة أحواله الجوية رهيبة على الدوام إذ أن الفرصة مهيأة بنسبة مئة في المئة لسقوط أغرب الأمطار التي تخطر على البال متمثلة في قطرات من الحديد السائل الساخن لدرجة حارقة.

;قال الباحثون إنهم استعانوا بأداة اسبرسو المستخدمة في البحث عن الكواكب بالتلسكوب الكبير جدا بالمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي لمراقبة كوكب أطلق عليه اسم واسب-76ب يقع على بعد 640 سنة ضوئية تقريبا من كوكب الأرض.

ويبلغ حجم هذا الكوكب مثلي حجم كوكب المشترى أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية ويعد من أكثر الكواكب التي اكتشفت خارج المجموعة الشمسية تطرفا من حيث المناخ والتركيب الكيميائي. وهو ينتمي لنوع من الكواكب يطلق عليه الكواكب الغازية العملاقة شديدة الحرارة.

ويقع الكوكب على مسافة شديدة القرب من نجمه الذي يعادل حجمه تقريبا مثلي حجم الشمس. ويدور الكوكب واسب-76ب في فلك يبلغ ثلاثة أمثال قطر النجم أي أنه على مسافة أقرب كثيرا من مسافة كوكب عطارد من الشمش.

ويواجه الكوكب واسب-76ب نجمه بجانب واحد مثل القمر الذي يواجه الأرض بجانب واحد.

ويزيد ما يستقبله الكوكب من الإشعاع 4000 مرة على ما تستقبله الأرض من الأشعة الشمسية وتبلغ درجة الحرارة على سطحه نهارا 2400 درجة مئوية. وتتسبب تلك الحرارة الهائلة في تبخر المعادن الموجودة على الكوكب وتحمل رياح قوية بخار الحديد إلى الجانب المظلم الأقل حرارة من الكوكب حيث يتكثف ويتحول إلى قطرات من الحديد السائل.

ويقول ديفيد ارينرايتش أستاذ الفلك بجامعة جنيف ورئيس فريق الباحثين المشاركين في الدراسة التي نشرتها مجلة نيتشر إن أمطار الحديد السائل ربما تكون ملمحا فريدا من ملامح هذه الكواكب شديدة الحرارة.

ويضيف "الأحوال الجوية المتطرفة التي قابلناها في واسب-76ب وأشباهه من الكواكب الغازية العملاقة شديدة الحرارة لا توجد في أي مكان من مجموعتنا الشمسية... ومن ثم فإن هذه الأجسام الغريبة معامل فريدة لاختبار نماذجنا المناخية وفهم أكثر أشكال التحول الجوي تطرفا".