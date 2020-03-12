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كُتّاب وآراء
مسؤول صيني يتهم الجيش الأمريكي بإدخال فيروس "كورونا" إلى ووهان
في تغريدة صادمة على "تويتر"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان: "إن الجيش الأميركي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بالفيروس".
وسأل جيان: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟، ما هي أسماء المستشفيات؟"، مضيفاً: "ربما جلب الجيش الأميركي الوباء إلى ووهان، تحلًوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أميركا مدينة لنا بتفسير".
وسجلت الصين أقل عدد من حالات الوفاة بفيروس "كورونا" منذ بدء إعلانها بشكل يومي عن حالات العدوى قبل سبعة أسابيع.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البلاد تجاوزت ذروة تفشي وباء فيروس كورونا. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 11 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اكبر غلطة في حياة الميريكان هي التصويت على احمق بحال هذا المعتول.