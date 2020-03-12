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الرئيسية | منوعات | مسؤول صيني يتهم الجيش الأمريكي بإدخال فيروس "كورونا" إلى ووهان

مسؤول صيني يتهم الجيش الأمريكي بإدخال فيروس "كورونا" إلى ووهان

مسؤول صيني يتهم الجيش الأمريكي بإدخال فيروس "كورونا" إلى ووهان
هسبريس - متابعة
الخميس 12 مارس 2020 - 21:54

في تغريدة صادمة على "تويتر"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان: "إن الجيش الأميركي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بالفيروس".

وسأل جيان: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟، ما هي أسماء المستشفيات؟"، مضيفاً: "ربما جلب الجيش الأميركي الوباء إلى ووهان، تحلًوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أميركا مدينة لنا بتفسير".

وسجلت الصين أقل عدد من حالات الوفاة بفيروس "كورونا" منذ بدء إعلانها بشكل يومي عن حالات العدوى قبل سبعة أسابيع.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البلاد تجاوزت ذروة تفشي وباء فيروس كورونا. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 11 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - oujdi الخميس 12 مارس 2020 - 22:15
كل شيء محتمل الصين تتقدم على أمريكا في الإقتصاد يوم بعد الآخر فبعدها قامت أمريكا بفرض عقوبات اقتصادية على الصين بدريعة عدم التكافئ في التبادل التجاري و ردت عليها الصين بالمثل فعلى أمريكا اتخاد خطوة أخرى
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2 - abdo الخميس 12 مارس 2020 - 22:20
هذا صحيح ابحثو حول مشروع المليار الذهبي
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2
3 - مغترب الخميس 12 مارس 2020 - 22:24
أمريكا حاولت القضاء على الإقتصاد الصيني المنافس الشرس فقضت على اقتصاد العالم بأكمله بعبثية و تهور إدارتها الفاشلة بقيادة المعتوه ترامب
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4 - الكروني الميريكاني الخميس 12 مارس 2020 - 22:42
ها اللي قلنا. هاذا كورونا سببها ترامب الاحمق المغرور وانا من الحملة الانتخابية وانا اغرد بان هذ السكيزوفريني ان صوت عليه سيحرق العالم باسره.
اكبر غلطة في حياة الميريكان هي التصويت على احمق بحال هذا المعتول.
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