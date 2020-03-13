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تقرير يتوقع إصابة ما بين 70 و150 مليون شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

تقرير يتوقع إصابة ما بين 70 و150 مليون شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 13 مارس 2020 - 03:42

كشف تقرير أحيل على مجلس الشيوخ الأمريكي أن ما بين 70 و150 مليون شخص يواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وذكرت النائب الديمقراطية، رشيدة طليب، الخميس خلال جلسة استماع لأعضاء القوة الخاصة خصصت لمكافحة "كوفيد-19" في البلاد، أن "الطبيب الملحق بالكونغرس قال لمجلس الشيوخ إنه يتوقع إصابة ما بين 70 إلى 150 مليون شخص بالفيروس في الولايات المتحدة"، مؤكدة بذلك تقارير تناقلتها وسائل إعلام أمريكية.

ونقل موقع "إكسيوس" عن مصدرين أن الطبيب براين موناهان نقل هذا التوقع إلى مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ الثلاثاء، طالبا إليهم الاستعداد للأسوأ.

وتشير الفرضية الأكثر تشاؤما إلى احتمال أن يصاب بالفيروس نحو 46 في المائة من الأمريكيين البالغ تعدادهم 327 مليون نسمة. وبالمقارنة، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذرت من أن 70 في المائة من سكان ألمانيا قد يصابون بالفيروس.

وتناهز نسبة الوفيات 1 في المائة، حسب آخر التقديرات التي نقلها الأربعاء إلى الكونغرس آنتوني فوكي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية، ما يعني تسجيل ما بين 700 ألف و5ر1 مليون وفاة في الولايات المتحدة.

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