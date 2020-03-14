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الرئيسية | منوعات | النجم البرتغالي رونالدو يشتري جزيرة للانعزال عن "فيروس كورونا"

النجم البرتغالي رونالدو يشتري جزيرة للانعزال عن "فيروس كورونا"

النجم البرتغالي رونالدو يشتري جزيرة للانعزال عن "فيروس كورونا"
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 18:35

كشفت تقارير صحافية عن شراء كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، جزيرة خاصة به، من أجل الهروب من فيروس "كورونا" رفقة عائلته.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب البرتغالي اشترى جزيرة خاصة به في المحيط الهادي، إذ يرغب في البقاء بها رفقة عائلته حتى اختفاء فيروس "كورونا".

ونشرت جورجينيا، زوجة رونالدو، على "إنستغرام" مجموعة من الصور للمكان الذي يستقر فيه اللاعب البرتغالي مع أسرته، خلال فترة الحجر الصحي التي فرضها يوفنتوس الإيطالي على لاعبيه.

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