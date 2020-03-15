"لوي فيتون" تعتزم توزيع مطهرات مجانا للمساعدة في أزمة "كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

تعتزم شركة "مويت هينسي لوي فيتون "إل في إم إتش" الفرنسية، المتخصصة في إنتاج السلع الفاخرة، إنتاج كميات كبيرة من المطهرات لتوزيعها مجانا، قصد المساعدة في مواجهة أزمة "كورونا" الحالية.

وأوضحت المجموعة أن المصانع التي تنتج عطور "كريستيان ديور" و"جيفنشي" الشهيرة ستبدأ اعتبارا من غد الاثنين في إنتاج جيل مناسب لسد العجز في المطهرات الموجودة، مضيفة أنه من المنتظر أن يتم توريد هذا المطهر اليدوي مجانا إلى المؤسسات الصحية في فرنسا.

يشار إلى أن شركة "مويت هنسي لوي فيتون / إل فى إم إتش"، هي الشركة الرائدة عالميا في إنتاج السلع الفاخرة، من ملابس ومنتجات جلدية وعطور ومستحضرات تجميل وساعات ومجوهرات.

وتضم مجموعة "إل في إم إتش" شركات من بينها شركة "فوف كليكو بونساردان" وشركة "كروج" لإنتاج الشمبانيا، وشركة "كينزو" و"فيندي" للموضة.