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كُتّاب وآراء
"لوي فيتون" تعتزم توزيع مطهرات مجانا للمساعدة في أزمة "كورونا"
تعتزم شركة "مويت هينسي لوي فيتون "إل في إم إتش" الفرنسية، المتخصصة في إنتاج السلع الفاخرة، إنتاج كميات كبيرة من المطهرات لتوزيعها مجانا، قصد المساعدة في مواجهة أزمة "كورونا" الحالية.
وأوضحت المجموعة أن المصانع التي تنتج عطور "كريستيان ديور" و"جيفنشي" الشهيرة ستبدأ اعتبارا من غد الاثنين في إنتاج جيل مناسب لسد العجز في المطهرات الموجودة، مضيفة أنه من المنتظر أن يتم توريد هذا المطهر اليدوي مجانا إلى المؤسسات الصحية في فرنسا.
يشار إلى أن شركة "مويت هنسي لوي فيتون / إل فى إم إتش"، هي الشركة الرائدة عالميا في إنتاج السلع الفاخرة، من ملابس ومنتجات جلدية وعطور ومستحضرات تجميل وساعات ومجوهرات.
وتضم مجموعة "إل في إم إتش" شركات من بينها شركة "فوف كليكو بونساردان" وشركة "كروج" لإنتاج الشمبانيا، وشركة "كينزو" و"فيندي" للموضة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
التي تقول أنها مواطنة وووو
أين الأثرياء
أين الفنانين والرياضيين
اليوم اما أن تظهروا وقوفكم وتضامنكم اللامشروط مع الوطن والمواطنين قلبا وقالبا واما فأنتم إلى مزبلة التاريخ
بمادرات فعالة تعبيرا عن مواطنتهم.
و ان يساهموا في الصندوق الذي
احدثه ج.الملك لمواجهة الانعكاسات
السلبية و القاسية ، للفيروس و الجفاف ! قطاعات عديدة سيصيبها الشلل.لما لانرى منافسات
بين الاثرياء في مضاعفة رصيد الصندوف ، او تثليثه. نحن الان لا
نقاش من اين لك هذا. بل يختبر
الوطن رجالاته .و التاريخ يسجل.
من خدل وطنه ومن ساهم في
انقاد ارواح الملايين.