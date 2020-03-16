إصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا بفيروس كورونا

هسبريس - رويترز

أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا أن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال إلبا، نجم فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" (المنتقمون : الحرب اللانهائية)، على تويتر إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين.