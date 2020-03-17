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كُتّاب وآراء
بريطانيا تراهن على التقليل من وفيات "كورونا" إلى 20 ألف شخص
قال كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فولانس، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا تأمل في أن يكون من شأن الإجراءات التي اتخذتها للتصدي لفيروس كورونا أن يقل عدد المتوفين بالمرض عن 20 ألف شخص.
وصعدت الحكومة أمس الاثنين معركتها ضد الفيروس بأن أوقفت الحياة الاجتماعية في بريطانيا وأمرت أكثر مواطنيها عرضة للإصابة بالمرض بالعزل لمدة 12 أسبوعا.
وأضاف فولانس إن أثر الإجراءات على عدد حالات الإصابة يجب أن يظهر بعد أسبوعين أو ثلاثة.
وأشار إلى أنه بناء على النموذج الذي تستخدمه الحكومة فإنه "استنتاج معقول" أن يكون في بريطانيا بالفعل نحو 55 ألف حالة إصابة بالفيروس بالمقارنة بالحالات التي تم رصدها من خلال الفحص وعددها 1543 حالة.
وقال أمام لجنة من المشرعين ردا على سؤال عن المتوفين "إذا أمكننا أن نخفض عددهم إلى 20000 وأقل فهذه نتيجة طيبة بمقاييس ما نأمل في الوصول إليه مع هذا الوباء. إنه لا يزال رهيبا. إننا لا نزال أمام عدد هائل من المتوفين، إنه يمثل ضغطا هائلا على الخدمة الصحية".