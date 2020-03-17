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ملكة بريطانيا تلغي حفلات وتتوجه إلى "قلعة وندسور" بسبب كورونا

ملكة بريطانيا تلغي حفلات وتتوجه إلى "قلعة وندسور" بسبب كورونا
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:36

قال قصر بكنغهام إن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ألغت حفلات الحدائق التي تقيمها سنويا وستتوجه إلى قلعة وندسور غربي لندن قبل الوقت المعتاد لذلك حيث ستقيم لفترة أطول من المقرر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأضاف القصر "بالتشاور مع الأطقم الطبية والحكومة تقرر إلغاء أو تأجيل عدد من المناسبات العامة التي تضم أعدادا كبيرة من الناس والمقرر أن تحضرها الملكة وأعضاء آخرون من العائلة المالكة في الأشهر المقبلة".

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