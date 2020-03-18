معهد ألماني يحذر من احتمال إصابة 10 ملايين شخص في ألمانيا

هسبريس - و.م .ع

حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، من احتمال إصابة ما يصل إلى عشرة ملايين شخص بفيروس "كورونا" المستجد في ألمانيا.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء في برلين، "إذا فشلنا في تقليل الاتصال بين الأشخاص بشكل فعال على مدى الأسابيع القليلة، فمن المحتمل أنه في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر سيكون لدينا ما يصل إلى 10 ملايين مصاب في ألمانيا".

وأشار المعهد الألماني إلى أنه يمكن تقييم آثار الإجراءات التقييدية التي أمرت بها الحكومة بعد أسبوعين، والذي يتعين القيام به بشكل مستمر، حسب رئيس المعهد، مبرزا: "من الواضح أنه لا يمكن الحفاظ على الوضع الحالي على المدى الطويل".

وطلب من المسؤولين المحليين على صعيد الولايات تقديم المساعدة لإداراتهم الصحية دون بيروقراطية وتوفير جميع الموارد، حتى يتمكنوا من تعقب الأشخاص الذين يتصلون بهم المرضى، مؤكدا أن جوهر إبطاء تفشي الفيروس يتمثل في تفكيك سلسلة العدوى، عن طريق إخضاع هؤلاء الأشخاص للحجر الصحي.

ودعا المواطنين إلى التقيد بالإجراءات التي اتُخذت والحد من الاتصالات الاجتماعية كلما أمكن، والحفاظ على مسافة بين الأشخاص والامتثال لقواعد النظافة والحرص على حماية الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة من العدوى.

ومن جهة أخرى، قالت حكومة برلين، أمس الثلاثاء، إنها ستنشئ مستشفى جديدا لمواجهة الزيادة الهائلة المحتملة في حالات الإصابة بالفيروس.

وستقام المنشأة التي ستستوعب ما يصل إلى 1000 مريض في فضاء معرض برلين في منطقة شارلوتنبورغ-فلمرسدورف بالعاصمة الألمانية.

وسيُبنى المستشفى بمساعدة القوات المسلحة الألمانية.

وفي سياق متصل، قالت المؤسسة الألمانية لحماية المرضى، إنه يجب تنفيذ خطة لحماية الأشخاص الذين يعملون في قطاع الرعاية بشكل أفضل، لضمان استمرار دور رعاية المسنين وخدمات الرعاية المتنقلة.

ووفق المؤسسة نفسها، يوفر القطاع الرعاية والمساعدة لـ 3.4 مليون شخص تقريبا من المعرضين بشكل خاص للإصابة بالفيروس.