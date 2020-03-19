فالنتينا ..عاملة نظافة تتحول إلى نجمة في البرلمان الإسباني

هسبريس - إفي

لم يسبق أن سلط الضوء على عاملة نظافة في البرلمان الإسباني قبل الأربعاء حين ظهرت إلى الصورة فالنتينا سيبيدا، التي أخذت على عاتقها مهمة تطهير كل ركن في المبنى وصولا حتى إلى مكبرات الصوت التي يتحدث من خلالها النواب.

مرتدية كمامة على أنفها وفمها وقفاز في اليدين ومتسلحة بعبوة رش للمطهرات، أصبحت فالنتينا هي نجمة البرلمان الإسباني الذي شارك فيه جلساته الأربعاء 23 نائبا فقط من 350 وخمسة وزراء والذين حرصوا على ترك مسافة فيما بينهم لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيز "شكرا يا فالنتينا"، متوجها بحديثه لعاملة النظافة فور صعوده للمنصة كي يجيب على استفسارات المتحدثين باسم الكتل البرلمانية في أول جلسة استجواب منذ بدء أزمة كورونا.

وتابع سانشيز "شكرا لك فالنتينا، كما أود أيضا التعبير عن امتناني لجميع العاملين والعاملات في البرلمان على حضورهم اليوم هنا كي نتمكن من عقد هذه الجلسة"، وسط تصفيق المشاركين المعدودين.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بحملة تقدير لعاملة النظافة وانضم للمغردين أيضا بعض السياسيين مثل رئيسة البرلمان مريتشل باتيت.