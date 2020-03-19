السعودية.. اعتقال شخصين شربا سائل تعقيم بدعوى الوقاية من كورونا

هسبريس - أ..ف.ب

أعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس، أنها وجهت أمرا بالقبض على شخصين ظهرا في مقاطع فيديو وهما يشربان من سائل تعقيم بدعوى أنه يقي من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت النيابة العامة السعودية في تغريدة على "تويتر" إنها "وجهت بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائلا لأحد أنواع المعقمات غير صالحة للاستهلاك الآدمي للتضليل بأنها تقي من كورونا".

وأثارت مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الشابان بشكل منفصل، وهما يشربان معقما، غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب أحد المعلقين على "تويتر" بإنزال "أقسى العقوبات" على الشابين، معتبرا أنهما يعرضان حياة الآخرين للخطر.

وسجلت السعودية 274 إصابة بالفيروس حتى الآن، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة، فيما سُجّلت في دول الخليج الست أكثر من ألف إصابة بالفيروس.

ومن المتوقع تسجيل خسائر فادحة بعدما أغلقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، دور السينما والمراكز التجارية والمطاعم، وعلّقت رحلات طيران وأداء مناسك العمرة، ومنعت الخروج والدخول من منطقة القطيف (شرق) التي يسكنها حوالي نصف مليون نسمة في محاولة لاحتواء الفيروس.