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كُتّاب وآراء
إصابة بفيروس "كورونا" تودي بحياة رياضي جزائري سابق
نعى الاتحاد الجزائري للجودو المصارع الأسبق عثمان تيجاني، الذي توفي أمس الخميس، متأثرا بإصابته بوباء كورونا المستجد ( كوفيد-19).
وبات تيجاني (47 عاما) أول رياضي جزائري يذهب ضحية وباء كورونا التي تسبب بوفاة 8 جزائريين آخرين من مجموع 90 مصابا بحسب آخر الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وكتب الاتحاد الجزائري في حسابه الرسمي على (فيسبوك) "تم تسجيل أول حالة وفاة في عائلة الجودو الجزائري والأسرة الرياضية بسبب داء كورونا (كوفيد-19) والمتمثلة في عثمان تيجاني".
كان الراحل تيجاني الذي كان ينشط في مجال المقاولات، خضع للحجر الصحي قبل أيام، قبل أن يتوفاه الأجل الخميس، بولاية المدية التي تقع على بعد 90 كيلومترا جنوبي العاصمة الجزائرية.