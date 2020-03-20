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وفاة 3 أفراد من أسرة واحدة في نيوجيرسي الأمريكية بفيروس كورونا

وفاة 3 أفراد من أسرة واحدة في نيوجيرسي الأمريكية بفيروس كورونا
هسبريس - إفي
الجمعة 20 مارس 2020 - 03:44

فقدت أسرة من ولاية نيوجيرسي في شمال شرق الولايات المتحدة ثلاثة من أفرادها إثر إصابتهم بفيروس كوفيد 19 وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتوفيت جريس فوسكو البالغة من 73 عاما والمقيمة في بلدة فريهولد عقب وفاة ابنتيها كارمين فوسكو التي توفيت صباح الأربعاء وريتا فوسكو التي توفيت الجمعة الماضي وفقا لما ذكرته محامية الأسرة لصحيفة "نيوجيرسي" المحلية.

وأكدت محامية الأسرة روسيان فوديرا أن بعض أفراد الأسرة محتجزون بالمستشفيات وأخرون في الحجر الصحي ومنهم ابنة أخرى للراحلة اسمها إليزابيث.

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