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الرئيسية | منوعات | بسبب كورونا .. الدرك الجزائري يحجر على عروسين رفقة عشرات الأشخاص

بسبب كورونا .. الدرك الجزائري يحجر على عروسين رفقة عشرات الأشخاص

بسبب كورونا .. الدرك الجزائري يحجر على عروسين رفقة عشرات الأشخاص
هسبريس - د .ب .أ
السبت 21 مارس 2020 - 08:31

اعترض جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني في الجزائر رفقة طاقم طبي مختص مساء الجمعة، موكب زفاف.

وذكرت موقع صحيفة "الخبر" الجزائرية أن جهاز الدرك الوطني حوّل العروسين على فندق حكومي بولاية بشار جنوبي غرب البلاد، لإخضاعهما للحجر الصحي لنحو أسبوعين، للاشتباه في إصابتهما بوباء كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن أقارب العروسين سيخضعون لفحوصات، إذ سيتم تحويل المشتبه في إصابتهم بأي أعراض إلى الحجر الصحي، فيما سيتم إخلاء سبيل الذين جاءت نتائج فحوصاتهم الأولية سلبية.

في سياق متصل، تم وضع 40 شخصا من عائلة واحدة في الحجر الصحي بمقر إقامتهم ببلدة شعبة اللحم بولاية عين تموشنت غربي الجزائر، للتأكد من سلامتهم من وباء كورونا، بعدما نظمت العائلة حفل زفاف استضافت فيه مدعوين من عدة مناطق منها ولاية البليدة الموبوءة.

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