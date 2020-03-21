24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:40
|17:02
|19:43
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ترامب يبسط عددا من التدابير لمقاومة زحف كورونا
- "كورونا" يحوّل صخب الحراك إلى صمت في الجزائر
- الولايات المتحدة تغلق الحدود مع كندا منذ اليوم
- " حمية البحر الأبيض المتوسط" تتصدى لارتفاع الكوليسترول
- الجديدة والطوارئ الصحية
النقابات تتوجس من تداعيات مطلب "الاقتطاع من أجور العمال" (5.00)
عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة (5.00)
"كورونا" يهدد مناصب الشغل بالمغرب .. كيف يمكن تقليل الأضرار؟ (5.00)
"فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)
- 8 حالات جديدة دفعة واحدة .. "عداد كورونا": 74 حالة بالمغرب - (227)
- تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86 - (225)
- عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة - (217)
- النقابات تتوجس من تداعيات مطلب "الاقتطاع من أجور العمال" - (196)
- المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79 - (167)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بسبب كورونا .. الدرك الجزائري يحجر على عروسين رفقة عشرات الأشخاص
اعترض جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني في الجزائر رفقة طاقم طبي مختص مساء الجمعة، موكب زفاف.
وذكرت موقع صحيفة "الخبر" الجزائرية أن جهاز الدرك الوطني حوّل العروسين على فندق حكومي بولاية بشار جنوبي غرب البلاد، لإخضاعهما للحجر الصحي لنحو أسبوعين، للاشتباه في إصابتهما بوباء كورونا.
وأوضحت الصحيفة أن أقارب العروسين سيخضعون لفحوصات، إذ سيتم تحويل المشتبه في إصابتهم بأي أعراض إلى الحجر الصحي، فيما سيتم إخلاء سبيل الذين جاءت نتائج فحوصاتهم الأولية سلبية.
في سياق متصل، تم وضع 40 شخصا من عائلة واحدة في الحجر الصحي بمقر إقامتهم ببلدة شعبة اللحم بولاية عين تموشنت غربي الجزائر، للتأكد من سلامتهم من وباء كورونا، بعدما نظمت العائلة حفل زفاف استضافت فيه مدعوين من عدة مناطق منها ولاية البليدة الموبوءة.