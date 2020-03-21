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فرنسا: فقدُ حاسة الشم قد يمثل أحد أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"

فرنسا: فقدُ حاسة الشم قد يمثل أحد أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"
هسبريس - إفي
السبت 21 مارس 2020 - 07:03

حذرت السلطات الصحية الفرنسية من أن فقدَ حاسة الشم قد يمثل أحد الأعراض في حال الإصابة بفيروس "كورونا"، مطالبة المواطنين بالتواصل مع الأطباء هاتفيا في حال حدوث ذلك.

وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون، إن مجلس أطباء الأنف والأذن والحنجرة، حذرهم من ارتفاع حالات الفقد التام لحاسة الشم.

وأضاف في مؤتمر صحافي يومي حول مدى تقدم الفيروس في فرنسا: "للتحقق من هذه الأعراض، يجب الاتصال بالطبيب وتفادي تناول أية أدوية دون استشارة المتخصصين".

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