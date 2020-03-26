"ثلاثة خطوط دفاعية" .. هكذا تواجه الصين الإصابات الوافدة بـ"كورونا"

هسبريس - متابعة

قال خبير الأوبئة بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وو تسون يو، إن الصين قادرة على منع تفشي فيروس "كورونا" الوافد بـ"ثلاثة خطوط دفاعية"، في خضم تزايد حالات الإصابة الوافدة من الخارج إلى البر الرئيسي الصيني.

وأبرز الخبير أن إدارة الجمارك كانت في صدارة الخطوط للتعرف على المرضى الوافدين من خلال فحص درجة الحرارة وفحص سجلات سفر الركاب خلال الـ 40 يوما الماضية، مضيفا أن الأشخاص الوافدين يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما لتغطية فترة حضانة الفيروس، لأنها الفاصل الزمني بين الإصابة وظهور الأعراض وهو خط الدفاع الثاني.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 سيتم إرسالهم إلى مستشفيات مخصصة للعلاج.

ولفت أن الطاقم الطبي ذو الخبرة هو الاحتياطي للتعامل مع مرضى كوفيد-19 المحتملين الذين لم يتم كشف حالتهم في أول جولتين من الفحوص، مضيفا أنه لم يتم تحديد أي حالة وافدة حتى خط الدفاع النهائي حتى الآن.