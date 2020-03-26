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كُتّاب وآراء
نيويورك تقيم مشرحة لضحايا كورونا في مكان هجمات 11 شتنبر
أقامت السلطات الصحية في مدينة نيويورك الأربعاء مشرحة مؤقتة في نفس المكان الذي استخدمته من قبل أثناء هجمات 11 شتنبر 2001 في محيط مستشفى بمانهاتن تحسبا لزيادة أعداد ضحايا فيروس كورونا.
ويوجد بالمنطقة شاحنتان ثلاجة وكمامات وخيام بيضاء.
وأشرف على تجهيز المكان أفراد من شرطة نيويورك وإدارة الطب الشرعي، بحسب وسائل إعلام محلية.
ومن المنتظر أن يتكرر الأمر في مستشفيات أخرى بالمدينة وستصل خلال الأيام المقبلة العديد من الشاحنات الثلاجة لحفظ الجثث.
وأصبحت نيويورك بؤرة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأرقام تناهز مدريد أو ميلانو.
وأعلن حاكم نيويورك أندرو كومو الثلاثاء أن عدد وفيات الوباء بلغ 210 وأن انتشار الفيروس "يسير كالقطار الطلقة".
وأشار إلى أن عدد الضحايا "يتضاعف كل ثلاثة أيام" مما قد ينجم عنه أزمة في النظام الصحي للولاية التي لا تحتوي على أسرّة تكفي لمواجهة الأزمة.
من جهته توقع بيل دي بلاسيو، عمدة المدينة، أن تستمر الأزمة حتى ماي المقبل مشيرا إلى صعوبة انتهائها في أبريل مثلما تنبأ الرئيس دونالد ترامب.
وبلغت حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا بالولايات المتحدة 947 حالة وأصيب نحو 65 ألفا.