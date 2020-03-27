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كُتّاب وآراء
تحالف ألماني يطور اختبارا سريعا للكشف عن "فيروس كورونا" المستجد
نجح تحالف بوش (Bosch) الألماني، في تطوير اختبار سريع للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). ويقدم الاختبار، وفقا للشركة، النتائج بعد ساعتين ونصف من إجرائها، وسيكون متاحا اعتبارا من أبريل المقبل، حسبما ذكر التحالف الألماني.
وفي ظل الاختبارات الحالية، يتعين على من يقومون بإجراء الفحص الانتظار ليومين إلى ثلاثة أيام قبل معرفة النتائج.
وسيُطرح الاختبار، الذي يتم من خلال جهاز طورته شركة بوش يدعى Vivalytic، في السوق الألمانية في أبريل ثم في أسواق أخرى.
وقال رئيس بوش فولكمار دينر: "نريد أن نساهم في احتواء الوباء من خلال الاختبار السريع لـ(كوفيد-19). سيتم تحديد الأشخاص المصابين وعزلهم بسرعة أكبر من خلال الاختبار".
ووفقا للشركة، فإن هذا هو أول اختبار آلي تماما، إذ يمكن استخدامه مباشرة في المستشفيات والمراكز الصحية، مما يوفر وقتا أكثر للعلاج.
ويمكن للاختبار السريع أن يشخص في وقت واحد 10 أنواع من مسببات الأمراض، ويلبي، وفقا لبوش، متطلبات منظمة الصحة العالمية.
وأفادت الشركة الألمانية أنه باستخدام جهاز واحد، يمكن إجراء 10 اختبارات في غضون 24 ساعة، إذ يمكن لـ100 جهاز إجراء 1000 اختبار يوميا.
جدير بالذكر أن رئيس الكيان المرجعي في ألمانيا في هذه الأزمة، معهد روبرت كوخ (RKI)، لوثر فيلر، حذر مؤخرا من أن جميع الاختبارات السريعة التي يعرفها بها قصور، وحذر من خطر استخدام معدات تقدم نتائج خاطئة.