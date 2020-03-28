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كُتّاب وآراء
تسجيل حالة نادرة لهرّ مصاب بفيروس "كورونا" المستجد
ذكرت السلطات الصحية البلجيكية، الجمعة، أن هرا أصيب بفيروس كورونا المستجد، بعدما انتقلت إليه العدوى من مالكه المريض، مستبعدة أن ينتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان.
وأوضحت السلطات الصحية في ندوة صحفية عقدت اليوم، أن باحثين في كلية الطب البيطري بمدينة لييج (شرق البلاد)، سجلوا هذه الإصابة "المثبتة" لهر.
وقال خبير علم الفيروسات، إيمانويل أندري، الناطق الفيدرالي باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا، إنها "حالة معزولة قد تطرأ بعد تواصل على مسافة قريبة بين الحيوان والشخص المصاب".
وشدد أندري على أن الفيروس ينتقل من الإنسان إلى الحيوان "لكن ما من سبب يدفع إلى الظن أن الحيوانات يمكن أن تكون ناقلة للعدوى في مجتمعنا"، ليلتقي بذلك مع تحاليل علمية أجريت عبر العالم حول هذه المسألة.
وفي هونغ كونغ، سجلت السلطات المحلية حالتين خلال الأسابيع الأخيرة طالتا كلبين "شخصت إصابتهما بمرض كوفيد-19"، وذلك خلال حملة فحوصات شملت 17 كلبا وثمانية هررة تعيش مع أشخاص يحملون الفيرس.
وقالت الوكالة الفدرالية البلجيكية للسلسلة الغذائية في بيان إن "كلبي هونغ كونغ لم تظهر عليهما أي أعراض"، في حين أن الهر في بلجيكا "عانى صعوبات في التنفس".
وحسب هذه الهيئة "حتى الآن ما من مؤشر يدل على أن الحيوان المنزلي قادر على نقل الفيروس إلى الإنسان أو إلى حيوانات أخرى".