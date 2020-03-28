24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)

  2. المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)

  3. والدة أصغر ضحية لفيروس "كورونا" في فرنسا: "الموت لا يستأذن" (5.00)

  4. لحلو ينتقدُ تمجيد الإعلام والمجتمع لفئة "التافهين" (5.00)

  5. عندما أعدم مولاي إسماعيل خبازين وتجارا بسبب الاحتكار والغش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | تسجيل حالة نادرة لهرّ مصاب بفيروس "كورونا" المستجد

تسجيل حالة نادرة لهرّ مصاب بفيروس "كورونا" المستجد

تسجيل حالة نادرة لهرّ مصاب بفيروس "كورونا" المستجد
هسبريس - و.م .ع
السبت 28 مارس 2020 - 01:26

ذكرت السلطات الصحية البلجيكية، الجمعة، أن هرا أصيب بفيروس كورونا المستجد، بعدما انتقلت إليه العدوى من مالكه المريض، مستبعدة أن ينتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان.

وأوضحت السلطات الصحية في ندوة صحفية عقدت اليوم، أن باحثين في كلية الطب البيطري بمدينة لييج (شرق البلاد)، سجلوا هذه الإصابة "المثبتة" لهر.

وقال خبير علم الفيروسات، إيمانويل أندري، الناطق الفيدرالي باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا، إنها "حالة معزولة قد تطرأ بعد تواصل على مسافة قريبة بين الحيوان والشخص المصاب".

وشدد أندري على أن الفيروس ينتقل من الإنسان إلى الحيوان "لكن ما من سبب يدفع إلى الظن أن الحيوانات يمكن أن تكون ناقلة للعدوى في مجتمعنا"، ليلتقي بذلك مع تحاليل علمية أجريت عبر العالم حول هذه المسألة.

وفي هونغ كونغ، سجلت السلطات المحلية حالتين خلال الأسابيع الأخيرة طالتا كلبين "شخصت إصابتهما بمرض كوفيد-19"، وذلك خلال حملة فحوصات شملت 17 كلبا وثمانية هررة تعيش مع أشخاص يحملون الفيرس.

وقالت الوكالة الفدرالية البلجيكية للسلسلة الغذائية في بيان إن "كلبي هونغ كونغ لم تظهر عليهما أي أعراض"، في حين أن الهر في بلجيكا "عانى صعوبات في التنفس".

وحسب هذه الهيئة "حتى الآن ما من مؤشر يدل على أن الحيوان المنزلي قادر على نقل الفيروس إلى الإنسان أو إلى حيوانات أخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.