24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:17
|13:37
|17:04
|19:49
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول إيراني: وفيات فيروس كورونا بلغت 2640
- إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد
- مساهمة مصحة السويسي
- كارتيرون يقود تدريبات بنشرقي وأوناجم هاتفيًا
- المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية
المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية (5.00)
مصحات خاصة تدخل على الخط للتكفل المجاني بمصابي "كورونا" (5.00)
- المغرب يسجل نسبة وفيات مرتفعة مقارنة بمجموع "إصابات كورونا" - (297)
- المغرب يسجل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (140)
- العدد الإجمالي للإصابات بـ"كورونا" يصل إلى 390 في المغرب - (139)
- المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية - (125)
- معطيات رسمية ترفع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 402 في البلاد - (123)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حالة نادرة .. الإصابة بفيروس "كورونا" تودي بحياة رضيع أمريكي
توفي رضيع أميركي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، في حالة نادرة جدا، وفق ما أفاد به مسؤولون في ولاية الينوي أمس السبت.
وقال حاكم الولاية، جاي بي بريتزكر، في مؤتمر صحافي، إن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت إدارة الصحة العامة في الولاية أن عمر الطفل الذي توفي في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا ايجابيا.
وأوردت رئيسة الإدارة، نغوزي ايزيكي، في بيان: "لم يحدث أبدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19". وأضافت أن "تحقيقا كاملا يجري لتحديد سبب الوفاة".
وقال بريتزكر الذي أعرب عن صدمته من هذا النبأ: "أعرف مدى صعوبة أخبار كهذه، خصوصا ما يتعلق بهذا الطفل الصغير جدا".
وأضاف: "إنه أمر محزن بشكل خاص لعائلة هذا الطفل الصغير، وللسنوات التي سُرقت من هذا الرضيع. يجب أن نتحسر على ذلك".
وتوصلت دراسات متعددة إلى أن الفيروس يؤثر بشكل غير متناسب على المسنين والذين يعانون من مشاكل صحية حادة.
وتجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين يوم السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
وسجلت أكثر من 450 حالة وفاة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة، والطفل الرضيع في شيكاغو كان من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها الينوي.