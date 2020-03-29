حالة نادرة .. الإصابة بفيروس "كورونا" تودي بحياة رضيع أمريكي

هسبريس - أ.ف.ب

توفي رضيع أميركي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، في حالة نادرة جدا، وفق ما أفاد به مسؤولون في ولاية الينوي أمس السبت.

وقال حاكم الولاية، جاي بي بريتزكر، في مؤتمر صحافي، إن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت إدارة الصحة العامة في الولاية أن عمر الطفل الذي توفي في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا ايجابيا.

وأوردت رئيسة الإدارة، نغوزي ايزيكي، في بيان: "لم يحدث أبدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19". وأضافت أن "تحقيقا كاملا يجري لتحديد سبب الوفاة".

وقال بريتزكر الذي أعرب عن صدمته من هذا النبأ: "أعرف مدى صعوبة أخبار كهذه، خصوصا ما يتعلق بهذا الطفل الصغير جدا".

وأضاف: "إنه أمر محزن بشكل خاص لعائلة هذا الطفل الصغير، وللسنوات التي سُرقت من هذا الرضيع. يجب أن نتحسر على ذلك".

وتوصلت دراسات متعددة إلى أن الفيروس يؤثر بشكل غير متناسب على المسنين والذين يعانون من مشاكل صحية حادة.

وتجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين يوم السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت أكثر من 450 حالة وفاة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة، والطفل الرضيع في شيكاغو كان من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها الينوي.