"لازموا منازلكم وسأرقص لكم" .. رسالة راقصة تونسية لمواجهة كورونا

هسبريس - رويترز

اجتذبت فنانة الرقص الشرقي التونسية نرمين صفر آلاف المعجبين على الانترنت برسالة تقول "لازموا منازلكم وسأرقص لكم".

ارتدت نرمين بذلة رقص لامعة وتمايلت على أنغام موسيقى شرقية وهي تعرض فقرتها الاستعراضية على الانترنت في بث مباشر من غرفة معيشتها وشاهد 130 ألف شخص أحد عروضها المصورة على فيسبوك.

وقالت نرمين "المبادرة بدأت بحملة شد دارك وذلك لتشجيع التونسيين بملازمة المنزل وأنا كفنانة استعراضية أردت أن أشجعهم أيضا للبقاء في المنزل وأردت أن أحارب فيروس كورونا بالفن لأننا نشاهد هذا الفيروس اليوم قد يسبب أزمة نفسية بالنسبة لنا لأن أكثر الناس ملازمين المنازل لا تستطيع الخروج أو ممارسة الرياضة أو حضور المهرجانات، وأنا قلت للتونسيين لازموا منازلكم وأنا كل يوم سأقوم بالرقص لكم".

وأضافت "جميع الناس يتحدثون على هذا الفيروس، على المرض و على الموت، هنا دور الفنان، شاهدنا سابقا فيلم تيتانيك عند غرق السفينة، كيف واصلت الفرقة الموسيقية العزف ولم تستسلم أرادوا... أرادوا ان يسعدوا الناس، رغم أنني في داخلي أشعر بخوف شديد، وعندما أقوم بالرقص احس انني على قيد الحياة وإن شاء الله سنمر من هذه المرحلة الصعبة".

وتقدم فقرتها التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي ترفيها خفيفا في بلد يفرض الإغلاق العام حيث أغلق المطاعم والمقاهي وأوقف جميع رحلات السفر الدولية.

واشتهرت نرمين صفر بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الإغلاق فيتابعها على الإنترنت عشرات الآلاف.

وفي اليوم الأول لعرضها فقرة الرقص قبل أسبوعين وقبل إعلان الإغلاق، ارتدت نرمين كمامة طبية وقفازات مع بذلة الرقص ودعت الجميع للالتزام بنصيحة الحكومة بالبقاء في البيت.

ويبدو أن رسالتها وصلت إلى الناس أكثر من مناشدات الساسة فاجتذبت اهتماما فوريا من عشرات الآلاف وموجة من التعليقات المرحة والمبتذلة في بعض الأحيان.

وتعهدت نرمين بعد ذلك بان تقدم يوميا فقرة "رقص الكورونا" . وعندما لم تظهر في إحدى الليالي انهالت آلاف الرسائل من المعجبين تطالبها بالعودة للرقص على شاشاتهم.

وقالت لرويترز "أهم شيء أن نصبر والبقاء في المنزل أعرف أن البقاء في المنزل هو شيء صعب لكن يجب علينا خلق السعادة في منازلنا، يمكن أن تكون لدينا فرصة لإعادة التواصل بيننا في هذه المحنة بحكم غياب الوقت سابقا، إذن هذه فرصة لمراجعة انفسنا ولنرى أننا لم نعد نستمتع بالحياة".