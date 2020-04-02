رئيس الفلبين يهدد منتهكي الحجر الصحي بالقتل بالرصاص

هسبريس - متابعة

حذر رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب، وقال إن التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها.

وأضاف دوتيرتي، في خطاب بثه التلفزيون، أنه من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد.

وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و2311 إصابة مؤكدة. وبعد أن كان عدد الإصابات قليلا في بادئ الأمر، أصبح الآن بالمئات يوميا.

وقال دوتيرتي إن "الأوضاع تسوء، لذا فإنني أخطركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا. أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات ... ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم، فاقتلوهم رميا بالرصاص". وأضاف: "هل هذا مفهوم؟ القتل. سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب".

وجاءت تصريحات الرئيس الفلبيني بعد أن نشرت وسائل الإعلام تقارير عن اضطرابات وحدوث اعتقالات يوم الأربعاء لسكان في إحدى المناطق الفقيرة بمانيلا، الذين كانوا يحتجون على نقص المساعدات الغذائية التي تقدمها الحكومة.

من جهته، قال قائد الشرطة الوطنية، اليوم الخميس، إن الشرطة تدرك أن الرئيس يعبر عن جديته بشأن النظام العام، وإن القوات لن تطلق النار على أحد.