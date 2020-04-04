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ألمانيا تفرض غرامات بـ500 يورو على منتهكي التباعد الاجتماعي

ألمانيا تفرض غرامات بـ500 يورو على منتهكي التباعد الاجتماعي
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 04 أبريل 2020 - 06:58

يتعين على المواطنين الألمان، بدءاً من الجمعة، دفع غرامة مالية تصل إلى 500 يورو (540 دولار) في حال وقوفهم قرب بعضهم البعض، وعدم احترامهم لتدابير حدّدتها السلطات في إطار تصديها لفيروس كورنا المستجد.

وأوعزت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، كالتسوق من محلات البقالة وممارسة الرياضة وزيارة الأطباء.

ويمنع تجمّع أكثر من شخصين معاً، ويتعين البقاء على بعد مسافة متر ونصف على الأقل عن الآخرين في الأوقات كافة، في حين بات بإمكان السلطات المحلية فرض غرامات على المخالفين، قد تصل وفق مسؤولين في برلين إلى 500 يورو.

وأصدرت السلطات المحلية إعلانات مماثلة في المقاطعات الستة عشر في ألمانيا.

وفرضت مقاطعتا هيسن وشمال الراين-وستفاليا غرامة بقيمة مئتي يورو على كل تجمع يتخطى عدد أفراده شخصين.

وتعد بافاريا، أكبر مقاطعات ألمانيا، الأكثر تضرراً جراء "كوفيد-19"، ويتعرّض من لم يحافظ على مسافة متر ونصف عن الآخر لغرامة قدرها 150 يورو.

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