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كُتّاب وآراء
السلطات البريطانية تحارب العلاجات الوهمية لفيروس "كورونا"
قالت السلطات البريطانية اليوم السبت إنها تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذي ليس له حاليا علاج محدد مرخص.
وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إنها تتحرى عن 14 منتجا وهميا أو غير مرخص لعلاج كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا.
وتشير أحدث احصاءات إلى أن 4313 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب كورونا وقال خبراء إن عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسري تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت الوكالة إنها تتحرى عن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية معجزة.
وقالت ليندا سكاميل المسؤولة في وكالة تنظيم الأدوية "لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الانترنت للمساعدة في منع كوفيد-19 أو علاجه".
وأضافت " لا يوجد علاج مجاز رسميا لعلاج أو منع كوفيد-19 ومن ثم فإن إي ادعاء لفعل ذلك غير مجاز وليس لديه موافقات تنظيمية ضرورية كي يتم بيعه في سوق المملكة المتحدة"