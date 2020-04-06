جائحة كورونا .. كوريا الجنوبية تضاعف صادرات معقم اليدين 12 مرة

هسبريس - و.م.ع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، الأحد، أن حجم الصادرات من معقم اليدين بلغ 5.69 مليون دولار في مارس الماضي، ليتضاعف 12 مرة بزيادة 604.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حجم الصادرات من معقم اليدين ارتفع بنسب 12.5 بالمائة و2081.9 بالمائة و604.1 بالمائة في أشهر يناير وفبراير ومارس على التوالي، ما يمثل زيادة بمقدار 12 ضعفا عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية من معقم اليدين في هذا الشهر مثلت 83.9 في المائة من إجمالي حجم صادراتها من معقم اليدين البالغة 6.78 مليون دولار في العام الماضي.

من جهة أخرى، بلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية من أدوات تشخيص (كوفيد-19) 48.65 مليون دولار، بزيادة 117.1 في المائة مقارنة مع شهر مارس من العام الماضي.