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هذه إجراءات عالمية جديدة للتعقيم تنتظر الطائرات مستقبلا

هذه إجراءات عالمية جديدة للتعقيم تنتظر الطائرات مستقبلا
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 06 أبريل 2020 - 12:27

ذكر اتحاد النقل الجوي الدولي أن الهواء في مقصورات الطائرات شبه معقم؛ بفضل مرشحات تلتقط أكثر من 99 بالمئة من الميكروبات.

إلا أن المخاوف العالمية بشأن انتشار الفيروسات في المساحات المكتظة تجبر المسؤولين على إعادة التفكير في إجراءات النظافة على متن الطائرات.

وقال اتحاد النقل الجوي الدولي، في جنيف، إن المسافرين جوا سوف يواجهون إجراءات نظافة إضافية عندما تستأنف خطوط الطيران رحلاتها مجددا بعد أزمة فيروس كورونا.

وتناقش صناعة الطيران هذه المسألة مع السلطات، حسب ما قال رافايل شفارتسمان، الرئيس الإقليمي لأوروبا بالاتحاد نفسه، وأضاف: "سوف يتم وضع إجراءات معينة".

وتتوقع خطوط الطيران الأوروبية تراجع الطلب على التذاكر بواقع 46 بالمئة جراء الجائحة، ما يسفر عن فقد عائدات بقيمة 76 مليار دولار خلال العام الجاري.

وسيرت شركات الطيران، في 25 مارس الماضي، 5800 رحلة جوية في أوروبا مقارنة بأكثر من 29 ألفا قبل بداية أزمة فيروس كورونا.

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