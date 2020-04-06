24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:06
|13:35
|17:05
|19:56
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبادرة جمعوية تستهدف الأسر المحتاجة بمراكش
- "كورونا" يفضح الفوارق الاجتماعية ويكشف الهشاشة في أمريكا
- حصيلة كورونا بالمغرب
- في خطاب تاريخي .. الملكة إليزابيث تتحدى كورونا
- الكوفيد 19 زمن طرق الحرير الصينية
إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)
خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)
الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)
- الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021 - (161)
- وزارة الصحة: هذه أسباب ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في المغرب - (145)
- المغرب يحصي 107 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (126)
- منظمة الصحة العالمية تربك حسابات العثماني بشأن كمامات كورونا - (124)
- إجمالي الإصابة بكورونا يرتفع بـ92 .. الحصيلة: 1113 حالة مؤكدة - (104)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه إجراءات عالمية جديدة للتعقيم تنتظر الطائرات مستقبلا
ذكر اتحاد النقل الجوي الدولي أن الهواء في مقصورات الطائرات شبه معقم؛ بفضل مرشحات تلتقط أكثر من 99 بالمئة من الميكروبات.
إلا أن المخاوف العالمية بشأن انتشار الفيروسات في المساحات المكتظة تجبر المسؤولين على إعادة التفكير في إجراءات النظافة على متن الطائرات.
وقال اتحاد النقل الجوي الدولي، في جنيف، إن المسافرين جوا سوف يواجهون إجراءات نظافة إضافية عندما تستأنف خطوط الطيران رحلاتها مجددا بعد أزمة فيروس كورونا.
وتناقش صناعة الطيران هذه المسألة مع السلطات، حسب ما قال رافايل شفارتسمان، الرئيس الإقليمي لأوروبا بالاتحاد نفسه، وأضاف: "سوف يتم وضع إجراءات معينة".
وتتوقع خطوط الطيران الأوروبية تراجع الطلب على التذاكر بواقع 46 بالمئة جراء الجائحة، ما يسفر عن فقد عائدات بقيمة 76 مليار دولار خلال العام الجاري.
وسيرت شركات الطيران، في 25 مارس الماضي، 5800 رحلة جوية في أوروبا مقارنة بأكثر من 29 ألفا قبل بداية أزمة فيروس كورونا.