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كُتّاب وآراء
العزل المنزلي .. فرصة جيدة لتعليم الأطفال قواعد النظافة
يلعب الآباء مع أبنائهم أكثر هذه الأيام ويطهون في المنزل أكثر من المعتاد أيضا. يمكنهم استغلال وقت الأسرة الممتد خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) بتعويد أطفالهم على قواعد النظافة الصحية اليومية خصوصا في المطبخ.
ويقول مركز حماية المستهلك في ولاية شلسفيج-هولشتاين بشمال ألمانيا إنه يمكن فعل هذا خلال الطهي معا.
ولإبقاء الجراثيم بعيدة، لا يُنصح بغسل اليدين قبل الطهي فحسب ولكن قبل وبعد كل خطوة من العمل خصوصا خلال إعداد اللحم والسلطة في نفس الوقت. والقاعدة هي غسل اليدين مباشرة بعد لمس اللحمة أو السمك أو البيض النئ.
وينطبق الأمر نفسه على أدوات المطبخ مثل السكاكين وألواح التقطيع وأسطح العمل أيضا. فيجب غسلهم مباشرة بعد استخدامهم بسائل التنظيف والمياه الساخنة.
ويجب إبقاء الأطعمة النيئة والمطهية بعيدا عن بعضها ويجب ألا يتم استخدام نفس لوح التقطيع لكل من اللحم النيء والسلطة.
وإذا كان يوجد في المنزل حيوانات مثل الكلاب أو القطط، يجب إبعادها عن الطعام وعدم تمسيدها خلال إعداد الطعام أو تناوله.