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القبض على محتال عرض بيع ملايين الأقنعة الطبية الوهمية للإيطاليين
الخميس 09 أبريل 2020 - 13:03
ذكرت الشرطة الإيطالية أن رجلا اعتقل للاشتباه في محاولته بيع أقنعة طبية وهمية تقدر بقيمة ملايين من الدولارات.
وتردد إلقاء القبض على المشتبه به الذي اعتقل في العاصمة الإيطالية، روما، بينما كان يطالب بنحو 16 مليون يورو لتسليم 24 مليون قناع وهمي.
وقال رئيس المحكمة إن الرجل كان يلعب "لعبة خطيرة" على حساب صحة العامة؛ حيث أن الكثير من الأشخاص كانوا ينتظرون بشدة الحصول على أقنعة.
يشار إلى أن إيطاليا هي بين الدول الأكثر تضررا جراء جائحة فيروس كورونا، والأقنعة والمطهرات باتت نادرة وتباع حاليا بأسعار باهظة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Abdou الخميس 09 أبريل 2020 - 13:34
مصائب قوم عند قوم فوائد..
دائما الذين مات ضميرهم ولا تهمهم إلا أنفسهم يتاجرون بآهات وآلام الآخرين من أجل الربح وتحصيل متاع الدنيا الزائل....
لذلك شن الله حربا على المرابين (آكلي الربا) لأنهم من أمثال هؤلاء... (فاذنوا بحرب من الله ورسوله)..
دائما الذين مات ضميرهم ولا تهمهم إلا أنفسهم يتاجرون بآهات وآلام الآخرين من أجل الربح وتحصيل متاع الدنيا الزائل....
لذلك شن الله حربا على المرابين (آكلي الربا) لأنهم من أمثال هؤلاء... (فاذنوا بحرب من الله ورسوله)..
2 - فتاح الخميس 09 أبريل 2020 - 13:34
ليست هناك اسعار باهضة المعقمات موجودة باسعار عادية الحمد لله
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