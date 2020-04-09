القبض على محتال عرض بيع ملايين الأقنعة الطبية الوهمية للإيطاليين

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت الشرطة الإيطالية أن رجلا اعتقل للاشتباه في محاولته بيع أقنعة طبية وهمية تقدر بقيمة ملايين من الدولارات.

وتردد إلقاء القبض على المشتبه به الذي اعتقل في العاصمة الإيطالية، روما، بينما كان يطالب بنحو 16 مليون يورو لتسليم 24 مليون قناع وهمي.

وقال رئيس المحكمة إن الرجل كان يلعب "لعبة خطيرة" على حساب صحة العامة؛ حيث أن الكثير من الأشخاص كانوا ينتظرون بشدة الحصول على أقنعة.

يشار إلى أن إيطاليا هي بين الدول الأكثر تضررا جراء جائحة فيروس كورونا، والأقنعة والمطهرات باتت نادرة وتباع حاليا بأسعار باهظة.