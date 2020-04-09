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كُتّاب وآراء
هكذا يسمح التدخين لفيروس "كورونا" بالوصول إلى خلايا الرئة
كشفت دراسة جديدة أن التدخين قد يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق رفع الإنزيمات التي تسمح للفيروس بالوصول إلى خلايا الرئة.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء بأن الدراسة التي نشرت في مجلة "يوروبيان ريسبايراتوري"، الخميس، أظهرت أن المدخنين والأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن، قد يكون لديهم مستويات مرتفعة من إنزيم "إيه سي إي-2"، الذي يساعد الفيروس على دخول خلايا الرئتين، حيث يتكاثر.
وقد اكتُشف أن السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والحالات المرضية المزمنة الأخرى، تعتبر من عوامل التي تجعل الأفراد عرضة للاصابة بفيروس كورونا المستجد.
ويعتبر البحث - الذي قاده أخصائي أمراض الجهاز التنفسي في مستشفى سان بول في فانكوفر بكندا، جانيس ليونج - دراسة رصدية تستند على بيانات من الصين، وقد قام نظراء معنيون بمراجعتها.
وذكرت "بلومبرغ" أنه في الصين، حيث يعتبر معدل الوفيات بين الرجال أعلى من النساء، تصل نسبة المدخنين بين الذكور إلى نحو النصف، بحسب منظمة الصحة العالمية، وذلك بالمقارنة مع نسبة نحو 2 بالمئة بين الإناث.