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الرئيسية | منوعات | "كوفيد" و"كوارنتينا" .. أسماء مقترحة لحيوانات وليدة في حديقة بكولومبيا

"كوفيد" و"كوارنتينا" .. أسماء مقترحة لحيوانات وليدة في حديقة بكولومبيا

"كوفيد" و"كوارنتينا" .. أسماء مقترحة لحيوانات وليدة في حديقة بكولومبيا
هسبريس - رويترز
الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:03

لبت حديقة حيوانات صغيرة في وسط كولومبيا من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي اقتراح أسماء للحيوانات المولودة في الموسم الحالي لتفاجأ بأن معظم الاقتراحات مرتبطة بجائحة كورونا.

وكانت كلمتا "كوفيد" و"كوارنتينا"، التي تعني حجر صحي بالإسبانية، من أكثر الاقتراحات رواجا لتسمية توأمين من حيوان الطمارين وهو من الحيوانات المحلية الصغيرة في منطقة الساحل الكولومبي المطل على البحر الكاريبي. وولد التوأمان قبل أسبوع في حديقة حيوانات سانتاكروز في سان أنطونيو ديل تيكنداما.

كما كان الإسمان أيضا ضمن اقتراحات تسمية ظبي أبيض الذيل ولد قبل أسبوعين.

وقال كاميلو مندوزا منسق صحة الحيوان في الحديقة لرويترز "طلبنا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي اقتراح أسماء لهم".

واعتبر القائمون على حديقة الحيوان ميلاد الحيوانات الجديدة أنباء طيبة في ظل أزمة كورونا.

وأضاف مندوزا "إنها رسالة أمل لنا جميعا لتغيير أسلوب تفكيرنا وإدراكنا لأهمية الطبيعة والحيوانات التي نقدرها".

وتنظم الحديقة أيضا حملة تبرعات لشراء احتياجاتها من الغذاء للحيوانات.

وتعاني الحديقة من قلة الموارد لأن مصدر الدخل الرئيسي لها كان تذاكر الزيارة البالغة خمسة دولارات للفرد والتي توقفت بعدما فرضت الحكومة إجراءات عزل عام تستمر حتى 27 أبريل.

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