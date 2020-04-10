احتجاج الإيجارات في "ووهان" يكشف اضطرابات كامنة عقب رفع الإغلاق

هسبريس - د.ب.أ

احتشد العشرات من مستأجري المحال التجارية الصغيرة في مدينة ووهان الصينية أمام أكبر مركز تجاري بالمدينة للمطالبة بإعفائهم من دفع الإيجار، في إشارة أولية على وجود اضطرابات منذ رفعت السلطات الصينية الإغلاق الذي كان مفروضا على المدينة التي تعد بؤرة تفشي لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية أن المحتجين تجمعوا خارج مركز "جراند اوشان" التجاري، وقد ارتدوا أقنعة الوجه (الكمامات) وجلس كل منهم، أو جثا على ركبتيه، وبين كل واحد وآخر مسافة متر، ورفعوا لافتات تدعو إلى إعفائهم من دفع الإيجار لمدة عام، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو على منصة "سينا ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي، ولكنها سرعان ما اختفت.

وكتب على لافتة حملتها امرأة تستأجر محلا بمركز التسوق، عبارة "لا نستطيع العيش". ودعت المرأة المطور العقاري المسؤول عن إدارة "غراند اوشان"، إلى إعادة الإيجارات التي دفعت خلال فترة الإغلاق، وكذلك مبلغ التأمين.

وأوضحت المرأة أن 99 في المئة من المشاركين في "احتجاج الإيجارات" لديهم محال صغيرة، ولم يمارسوا أي نشاط منذ تفشي الفيروس في "ووهان" قبل أشهر.

وقال محتج آخر إن الحكومة لم تستجب لهم بعد احتجاج نظموه أمس الخميس، وأضاف أن الشرطة هاجمتهم أول أمس الأربعاء.

ولم يفصح أي من المحتجين الذين تحدثت إليهم "بلومبرغ" عن اسمه.