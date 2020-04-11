"آبل" و"غوغل" توقفان المنافسة وتتحالفان في وجه فيروس كورونا

هسبريس - إفي

أعلنت الغريمتان (آبل) و(غوغل) الجمعة تحالفا غير مسبوق رغم التنافس الشديد بينهما في مجال التقنيات، وكشفتا أنهما تعملان معا على مشروعات لاستخدام بيانات متعلقة بتحركات الأشخاص، للمساهمة في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وتكمن الفكرة في الاستفادة من خاصية تحديد المواقع التي يوفرها نظاما تشغيل (آي أو إس) من (آبل) و(أندرويد) من (غوغل) لجمع معلومات ووضعها تحت تصرف السلطات الصحية حول العالم لا سيما البيانات المتعلقة بالتحركات والاتصالات بين الأفراد مما يساهم في تقصي أثر حالات العدوى والتنبؤ بها.

وطبقت هذه الفكرة بالفعل في دول آسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية رغم أنها تطرح تساؤلات عديدة حول خصوصية بيانات المستخدمين، الأمر الذي تؤكد الشركتان أنهما تبحثان تخفيف اثره عبر الاستعانة بتقنية (بلوتوث).

ومن المنتظر أن يثمر التحالف بين الشركتين صاحبتي أنجح نظامي تشغيل للهواتف في العالم عن إنجازين أولهما في ماي المقبل حيث يتوقع أن يشهد سلسلة من واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع كل من (أندرويد) و(آي أو إس) ما يساهم في توحيد التطبيقات بين النظامين للتسهيل على السلطات الصحية تحميلها والاستفادة من البيانات التي تحويها.

أما النقلة الأخرى فهي أن (آبل) و(غوغل) تعتزمان "خلال الأشهر المقبلة" إطلاق منصة تسمح بمتابعة التواصل بين الأفراد عن طريق تقنية (بلوتوث) الموجودة في أغلب الهواتف المحمولة، بحيث يمكن لشخص ما تعامل مع آخر مصاب بفيروس كورونا أن يحصل على إشعار على هاتفه بضرورة الخضوع للعزل الصحي للتحقق مما إذا كان قد التقط العدوى أم لا.