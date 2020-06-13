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مقتل خمس نساء وحالات حرجة في حادث اصطدام شاحنة بسوق

مقتل خمس نساء وحالات حرجة في حادث اصطدام شاحنة بسوق
هسبريس - د.ب.أ
السبت 13 يونيو 2020 - 09:36

أعلنت السلطات الفيتنامية السبت مقتل خمس نساء وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم حرجة جراء اصطدام شاحنة بسوق على جانب طريق في إقليم بوسط البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الحادث وقع نحو الساعة 0610 صباحا بالتوقيت المحلي (2310 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة) عندما اصطدمت الشاحنة، التي كانت تسير على طريق "14 " السريع الوطني عبر ضاحية داك رلا في مقاطعة داك ميل بإقليم داك نونج، فجأة بالجانب الأيمن من شاحنة أخرى تسير في نفس الاتجاه.

ثم صدمت الشاحنة بعد ذلك ثمانية اشخاص كانوا واقفين على الجانب الأيمن من الطريق، بحسب بيان الشرطة.

وتوفيت ثلاث نساء في موقع الحادث واثنتان أخريان في المستشفى، حسبما قالت صحيفة "في إن إكسبريس". والناجون الثلاثة الآخرين في حالة حرجة.

وكشف تحقيق مبدئي من جانب شرطة المرور أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بعدما نفد الهواء من أحد الإطارات.

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