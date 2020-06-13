قرية إيطالية صغيرة تعرض منازلها للبيع مقابل "أورو واحد"

هسبريس - متابعة

قررت قرية إيطالية صغيرة، عرض منازلها للبيع، مقابل أورو واحد فقط، في خطوة لإنعاش السياحة والاقتصاد فيها.

ووفق وسائل الإعلام فقد قررت قرية سينكيفروندي غير المأهولة في مقاطعة كلابريا جنوب إيطاليا، عرض منازلها للبيع بسعر رمزي، في خطة لإعادة إحياء القرية.

ويستطيع المشتري اقتناء منزل في سينكيفروندي الجميلة مقابل أورو واحد فقط، كما سيتعين عليه دفع مبلغ 250 أورو سنويا كرسوم تأمين، حتى يتم الانتهاء من أعمال الترميم والتجديد.

وسيتوجب على المشتري ترميم المنزل الجديد في القرية، خلال 3 أعوام فقط، وإلا ستفرض عليه غرامة مالية تبلغ 20 ألف أورو.

وتقع المنازل نفسها في الجزء القديم المهجور من القرية، وتبلغ مساحتها ما بين 40 إلى 50 مترا مربعا وتضم بعضها شرفات صغيرة.

وقال محافظ القرية ميشيل كونيا إن "العثور على ملاك جدد للمنازل المهجورة العديدة في القرية هو جزء أساسي من خطتنا الجديدة لإعادة تجميل القرية وأحيائها المهجورة".

وتم اتخاذ قرار إعادة ترميم المناطق المهجورة في القرية بعد تفشي فيروس كورونا، الذي دمر الاقتصاد في قرى إيطالية عديدة، من بينها قرية سينكيفروندي.

وتمتاز قرية سينكيفروندي بمناخ بحر المتوسط المعتدل، كما أنها محاطة بالتلال الخلابة، ويمر بقربها نهرين.