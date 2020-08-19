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كُتّاب وآراء
كوكب صغير بحجم سيارة دفع رباعي يمر بالقرب من الأرض
رصدت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" كوكبا صغيرا بحجم سيارة دفع رباعي، سجل رقما قياسيا جديدا لأقرب كوكب يقترب من الأرض بدون أن يحدث أضرارا للأرض، حيث مر على مسافة 2950 كيلومترا فوق جنوب المحيط الهندي يوم الأحد الماضي.
وقال بول شوداس، مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر "الدفع النفاث" التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا "إنه لأمر رائع أن نرى كوكبا صغيرا يقترب إلى هذا الحد، نظرا لأننا يمكننا أن نرى الجاذبية الارضية تحيد بشكل كبير عن مسارها".
وتابع "حساباتنا تظهر أن هذا الكويكب دار 45 درجة أو نحو ذلك، بينما كان يتأرجح قرب كوكبنا".
وقالت ناسا "الكويكب كيو جي 2020 ، يبلغ قطره ما بين 3 و6 أمتار، مما يجعله صغيرا للغاية، طبقا لمعايير الكويكبات.
وتقترب صخور فضائية بهذا الحجم من الأرض عدة مرات سنويا، لكن القليل منها يمكن رصده بسبب حجمها وسرعتها.