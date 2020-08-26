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البقع العمياء .. علام تدل؟‎

البقع العمياء .. علام تدل؟‎
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 26 غشت 2020 - 14:21

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن البقع العمياء تشير إلى الإصابة بالجلوكوما المعروفة أيضا باسم "المياه الزرقاء".

وأوضحت الرابطة أن الجلوكوما تنشأ نتيجة لتعرض العصب البصري للتلف، والذي يحدث غالبا بسبب ارتفاع ضغط العين الداخلي، مشيرة إلى أنها تهاجم بصفة خاصة كبار السن ومرضى السكري والأشخاص، الذين يعانون من قِصر النظر الشديد.

وفي البداية تظل الرؤية المركزية متاحة مع عدم رؤية نطاقات معينة بالكامل أو رؤيتها بشكل محدود فقط فيما يعرف بالبقع العمياء، ولكن مع مرور الوقت تتمدد هذه النطاقات ويُصاب المرضى حينئذ بالعمى الكلي.

لذا تستلزم البقع العمياء استشارة طبيب عيون على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب من أجل إبطاء تقدم المرض بواسطة الليزر مثلا، علما بأنه لا يمكن الشفاء من الجلوكوما.

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