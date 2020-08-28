24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الناجي: مؤشرات الحالة الوبائية مقلقة .. والحَجر الكامل "مُستبعد"
- أولياء تلاميذ التعليم الخاص ينتقدون تدبير الموسم الدراسي الجديد
- "الفيروس" يتمدد في المغرب .. "كورونا" يقتحم مدن وقرى الجنوب
- منظمة: التعليم الحضوري بـ"بروتوكول صارم" يضمن تكافؤ الفرص
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
شركات التأمين تثير الجدل بقرار حول "توحيد خلوص حوادث السير" (5.00)
خطر زحف الرمال يتربّص بسكان "حي السقالة" في مدينة الصويرة (5.00)
طبيبة مغربية ترصد مخلفات فيروس "كورونا" على جسم الإنسان (5.00)
- هكذا تستنزف مدارس خاصة أولياء التلاميذ بتكاليفِ تأمينٍ خيالية - (145)
- المغرب يسجل 1404 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (88)
- منظمة: التعليم الحضوري بـ"بروتوكول صارم" يضمن تكافؤ الفرص - (81)
- شركات التأمين تثير الجدل بقرار حول "توحيد خلوص حوادث السير" - (79)
- أغنية بسواطير وأسلحة بيضاء تثير الخوف بالعرائش - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سجن قاطع رأس ابنته بالفأس 9 سنوات في إيران
أصدرت سلطات العدالة الإيرانية اليوم الجمعة، حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات على رجل قطع رأس ابنته بفأس، مما أثار غضباً واسعاً لأن مدة السجن المحكوم بها ليست طويلة.
وأُعلن الحكم اليوم الجمعة، في محافظة جيلان الشمالية وأثار غضب والدة الفتاة وإيرانيين آخرين سجلوا احتجاجهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".
وكانت رومينا (14 عاماً) من مدينة هاشتبار، على شاطئ بحر قزوين، قد هربت مع صبي أكبر منها سناً كانت قد وقعت في حبه.
وعندما عادت إلى المنزل، قطع والدها رأسها أثناء نومها.
ودفعت جريمة القتل الوحشية الرئيس حسن روحاني إلى الدعوة إلى سن قوانين أكثر صرامة.
ووفقا للقانون الإيراني، لا يعاقب على جرائم الشرف إلا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات والتعويض المالي لأفراد أسرة الضحية، الذي يسمى "الدية".