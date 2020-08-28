توقيف شبكات لبيع الكمامات والقفازات الجراحية المستعملة في الهند

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت الشرطة الهندية عن شبكات غير قانونية لبيع الكمامات والقفازات الجراحية المستعملة التي تجمع أحيانا من نفايات المستشفيات.

وقالت شرطة نافي بومباي المدينة التوأم لبومباي إنها ضبطت 3.8 ملايين قفاز جراحي مخصصة للاستخدام مرة واحدة جرى غسلها وتجفيفها وتوضيبها لبيعها من جديد.

وأوضح المحقق سوباش نيكام، في تصريح صحفي، إن الضالعين في هذه العمليات "اشتروا ما يقرب من 35 طنا من القفازات المستعملة من مستشفيات مختلفة وكانوا يهم ون لبيعها بأسعار مخفضة للتجار".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن المشتبه بهم "باعوا ما يراوح بين ستة آلاف وعشرة آلاف قطعة وكانوا على اتصال مع مشترين آخرين لبيع الباقي".

وكانت السلطات الصحية في ولاية بيهار شرق الهند قد أعلنت مؤخرا أنها فككت مجموعة من العصابات خلال الأشهر الأخيرة ضالعة في بيع كمامات مستعملة جرى جمعها من حاويات القمامة بالمستشفيات.