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حادث مأساوي .. سقوط شجرة يقتل طفلتين مغربيتين بإيطاليا

حادث مأساوي .. سقوط شجرة يقتل طفلتين مغربيتين بإيطاليا
هسبريس - متابعة
الأحد 30 غشت 2020 - 20:04

لقيت طفلتان مغربيتان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر سقوط شجرة على خيمة كانتا بداخلها بمعية أسرتهما في مخيم بمنطقة ماسا كارارا بإقليم توسكانا شمال إيطاليا، حيث كانوا يقضون العطلة الصيفية قادمين من مدينة طورينو.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحادث الذي وقع بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية التي تجتاح شمال إيطاليا، تسبب في مقتل إحدى الطفلتين (3 سنوات) على الفور فيما لفظت شقيقتها (14 عاما) أنفاسها الأخيرة لحظات بعد ذلك. كما أصيبت في الحادث شقيقتهما الكبرى (19 عاما) التي تخضع حاليا للعلاج في المستشفى، فيما أصيب والداهن بجروح طفيفة.

وحسب المصادر ذاتها فقد تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذا الحادث.

وقد أثار هذا الحادث ردود فعل رسمية إيطالية، حيث كتب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في صفحته على فيسبوك إن "الموت المأساوي للشقيقتين اللتين كانتا في عطلة في مارينا دي ماسا يؤلمنا بشدة(...) عطلة تحولت إلى مأساة".

وعبر كونتي عن "مشاعر التعاطف القوية" مع والدي الضحيتين وذويهما.

من جانبه، قال وزير البيئة، سيرجيو كوستا، إن "الألم الذي أصاب هذه العائلة لا يمكن تصوره، إنها مأساة تؤلم القلب".

وعبر رئيس منطقة توسكانا إنريكو روسي، عن أحر تعازيه لعائلة الطفلتين اللتين "فقدتا حياتهما بشكل مأساوي".

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