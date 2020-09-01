احمرار العين .. علام يدل؟‎

هسبريس - د.ب.أ

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن احمرار العين يعد علامة تحذيرية للعديد من الأمراض؛ حيث إنه قد يرجع إلى استجابات تحسسية لملتحمة العين تجاه حبوب اللقاح أو شعر الحيوانات مثلا.

كما قد ينذر احمرار العين بالإصابة بأمراض خطيرة مثل جروح القرنية أو التهابات القزحية.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار احمرار العين لمدة طويلة أو إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل ألم في العين من الداخل أو ضعف البصر أو تغيّر موضع حدقة العين من جانب واحد.